Sant’Anastasia, insegue e spara 6 colpi di pistola contro carabiniere dopo lite nel traffico

Un uomo ha esploso 6 proiettili contro un carabiniere dopo una lite stradale a Sant’Anastasia (Napoli) ed è scappato; nessuno dei proiettili è andato a segno.

L’intervento dei carabinieri a Sant’Anastasia (Napoli)

Sei colpi di pistola, sparati in rapida successione in strada. Non una rapina e nemmeno un agguato di camorra, ma l'epilogo di una banale discussione in strada avvenuta tra due motociclisti a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, nella tarda serata di ieri, 9 giugno. Vittima, rimasta illesa, un carabiniere libero dal servizio, mentre il responsabile si è dileguato subito dopo; l'uomo è attivamente ricercato e sono state acquisite le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza per ricostruire i suoi spostamenti.

Il litigio, stando a quanto risultato dopo gli accertamenti, è avvenuto in via Guglielmo Marconi, strada in pieno centro abitato che collega via Madonna dell'Arco con il corso Umberto I. Si sarebbe trattato di una discussione verbale nata per questioni di circolazione, uno di quei battibecchi classici dovuti a precedenze mancate. Quello che è accaduto dopo, però ha fatto sfiorare la tragedia: l'altro motociclista ha inseguito il carabiniere e, nella corsa, ha esploso i sei proiettili puntando la pistola verso di lui.

Nessuno dei colpi è andato a segno: cinque hanno colpito il muro di un edificio, il sesto proiettile ha danneggiato lo pneumatico di un'automobile parcheggiata. L'esplosione dei colpi aveva allarmato la cittadinanza, tra le prime ipotesi circolate c'erano anche quelle di un agguato o di una rapina sfociata in sparatoria. Sul posto erano intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Sant'Anastasia, oltre a un'ambulanza del 118. Successivamente è stata ricostruita la dinamica dell'episodio.