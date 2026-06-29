Condannato per l’omicidio di Pasquale Tortora, ucciso in un agguato ad Acerra nel 2020: deve scontare 14 anni

I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione per Vincenzo Bastianelli, considerato tra i partecipanti all’omicidio di Pasquale Tortora, ucciso a colpi di pistola sei anni fa.

Pasquale Tortora, ucciso in un agguato ad Acerra nel 2020

I carabinieri della compagnia Stella, su disposizione dell'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Napoli, hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di Vincenzo Bastelli, 38 anni, condannato in via definitiva per il reato di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Bastelli, infatti, è tra le persone che, secondo gli inquirenti, avrebbero partecipato all'omicidio di Pasquale Tortora, 55enne ucciso in un agguato ad Acerra, nella provincia partenopea, il 20 maggio del 2020, sei anni fa.

Le indagini scaturite dopo l'omicidio, eseguite dai carabinieri del Nucleo Investigativo della compagnia di Castello di Cisterna e coordinate dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno permesso di individuare in Vincenzo Bastianelli uno dei responsabili dell'agguato ai danni di Tortora; pertanto, Bastianelli è stato condannato a 14 anni di reclusione e, nelle scorse ore, portato in carcere.

L'omicidio di Pasquale Tortora

Come detto, l'omicidio di Pasquale Tortora si è consumato il 20 maggio del 2020 ad Acerra, cittadina dell'hinterland a Nord di Napoli. Tortora, considerato dagli inquirenti un ras della zona, fratello del boss Domenico Tortora, fu raggiunto dai killer in via Calzolaio e ucciso a colpi di pistola nel cortile della sua abitazione.