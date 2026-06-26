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Allerta ondate di calore in Campania per i prossimi tre giorni: “Non uscite se non necessario”

Dalle 8 di sabato 27 giugno alle 20 di lunedì 29 giugno, allerta arancione in Campania, e in particolare su Benevento e Caserta: temperature vicine ai 40 gradi.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Nuove ondate di calore in arrivo in Campania
Nuove ondate di calore in arrivo in Campania

Allerta arancione della Protezione Civile della Regione Campania per le ondate di calore: dalle 8 di domani, sabato 27 giugno, fino alle 20 di lunedì 29 giugno, le temperature saranno in netto aumento, con umidità ed afa che aumenteranno anche quelle percepite. "Il fenomeno interesserà i comuni del territorio regionale a rischio elevato e moderato e, in particolare, le aree della provincia di Benevento e di quella di Caserta", fanno sapere dalla Protezione Civile, spiegando che "le temperature potranno risultare superiori di 5-6°C rispetto ai valori medi stagionali e saranno accompagnate da livelli elevati di umidità. In particolare, lungo il settore costiero, il tasso di umidità potrà superare il 60-70% nella notte tra sabato e domenica e raggiungere anche valori oltre il 70-80% nella notte tra domenica e lunedì, in condizioni di scarsa ventilazione".

Come sempre, la raccomandazione è quella di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti in auto. "Particolare attenzione deve essere prestata da cardiopatici, anziani, bambini e soggetti a rischio. È consigliabile mantenere gli ambienti correttamente arieggiati, idratarsi costantemente bevendo acqua e prestare attenzione anche agli animali domestici", fa sapere la Protezione Civile, che ha invitato "le autorità locali competenti a mantenere attive le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione".

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