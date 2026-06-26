Allerta ondate di calore in Campania per i prossimi tre giorni: “Non uscite se non necessario”

Dalle 8 di sabato 27 giugno alle 20 di lunedì 29 giugno, allerta arancione in Campania, e in particolare su Benevento e Caserta: temperature vicine ai 40 gradi.

Nuove ondate di calore in arrivo in Campania

Allerta arancione della Protezione Civile della Regione Campania per le ondate di calore: dalle 8 di domani, sabato 27 giugno, fino alle 20 di lunedì 29 giugno, le temperature saranno in netto aumento, con umidità ed afa che aumenteranno anche quelle percepite. "Il fenomeno interesserà i comuni del territorio regionale a rischio elevato e moderato e, in particolare, le aree della provincia di Benevento e di quella di Caserta", fanno sapere dalla Protezione Civile, spiegando che "le temperature potranno risultare superiori di 5-6°C rispetto ai valori medi stagionali e saranno accompagnate da livelli elevati di umidità. In particolare, lungo il settore costiero, il tasso di umidità potrà superare il 60-70% nella notte tra sabato e domenica e raggiungere anche valori oltre il 70-80% nella notte tra domenica e lunedì, in condizioni di scarsa ventilazione".

Come sempre, la raccomandazione è quella di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti in auto. "Particolare attenzione deve essere prestata da cardiopatici, anziani, bambini e soggetti a rischio. È consigliabile mantenere gli ambienti correttamente arieggiati, idratarsi costantemente bevendo acqua e prestare attenzione anche agli animali domestici", fa sapere la Protezione Civile, che ha invitato "le autorità locali competenti a mantenere attive le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione".