Ondate di calore su Napoli e Campania, 34 gradi percepiti almeno fino a domenica 21 giugno

Saranno 34 i gradi percepiti nelle ore più calde nel fine settimana che va da oggi venerdì 19 giugno a domenica 21 giugno, giorno del solstizio d’estate.

Fine settimana con bollino giallo per ondate di calore a Napoli e in Campania: l'estate astronomica, che inizierà ufficialmente proprio domenica 21 giugno, si presenta dunque con il primo "carico" di calore consistente, con temperature percepite che si "stabilizzeranno" attorno ai 34 gradi. Già oggi, venerdì 19 giugno, al mattino le temperature veleggiavano verso i 30 gradi, raggiunti abbondantemente attorno a mezzogiorno e in via di superamento per le 14, quando saranno 34 i gradi sia effettivi sia percepiti.

Diverso il discorso di domani, sabato 20 giugno: le temperature massime saranno attorno ai 32 gradi, ma anche qui se ne percepiranno almeno 34 nelle ore più calde, con afa e umidità in aumento in tutte le zone. Domenica 21 giugno, giorno del solstizio d'estate (ovvero il giorno con più luce in assoluto di quest'anno, oltre 15 ore), le temperature reali saranno addirittura minori: 31 gradi alle 14, ma umidità ed afa faranno percepire ugualmente 34 gradi come in questi giorni.

La Protezione Civile ha da tempo pubblicato una serie di norme di comportamento "durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le successive 24 o 36 ore". Come si legge sul proprio portale, le norme sono le seguenti:

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