Ondate di calore su Napoli e Campania, 34 gradi percepiti almeno fino a domenica 21 giugno
Fine settimana con bollino giallo per ondate di calore a Napoli e in Campania: l'estate astronomica, che inizierà ufficialmente proprio domenica 21 giugno, si presenta dunque con il primo "carico" di calore consistente, con temperature percepite che si "stabilizzeranno" attorno ai 34 gradi. Già oggi, venerdì 19 giugno, al mattino le temperature veleggiavano verso i 30 gradi, raggiunti abbondantemente attorno a mezzogiorno e in via di superamento per le 14, quando saranno 34 i gradi sia effettivi sia percepiti.
Diverso il discorso di domani, sabato 20 giugno: le temperature massime saranno attorno ai 32 gradi, ma anche qui se ne percepiranno almeno 34 nelle ore più calde, con afa e umidità in aumento in tutte le zone. Domenica 21 giugno, giorno del solstizio d'estate (ovvero il giorno con più luce in assoluto di quest'anno, oltre 15 ore), le temperature reali saranno addirittura minori: 31 gradi alle 14, ma umidità ed afa faranno percepire ugualmente 34 gradi come in questi giorni.
La Protezione Civile ha da tempo pubblicato una serie di norme di comportamento "durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le successive 24 o 36 ore". Come si legge sul proprio portale, le norme sono le seguenti:
- Non uscire nelle ore più calde, dalle 11 alle 18.
- Proteggi bambini e anziani evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.
- In casa o sul posto di lavoro, proteggiti dal calore del sole con tende o persiane e imposta il climatizzatore a una temperatura non inferiore ai 25°-27° gradi. Se utilizzi un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo.
- Bevi molta acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) e mangia frutta fresca. Evita invece bevande alcoliche, zuccherate e contenenti caffeina.
- Segui un’alimentazione equilibrata e consuma pasti leggeri.Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti.Scegli abiti comodi e leggeri ed evita fibre sintetiche. All’aperto indossa cappelli leggeri e di colore chiaro.
- Evita di viaggiare in auto nelle ore più calde della giornata e regola l’aria condizionata a una temperatura di circa 5° gradi inferiore a quella esterna evitando di orientare il getto direttamente sui passeggeri. Non lasciare mai nell’abitacolo neonati e animali, neanche per brevi periodi.
- Evita di praticare esercizio fisico nelle ore più calde della giornata e assicurarti di mantenere una buona idratazione.
- Offri aiuto alle persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti ecc.) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.
- Assicura sempre acqua fresca agli animali domestici, anche in viaggio, e non farli uscire nelle ore più calde per evitare il contatto con l’asfalto rovente.