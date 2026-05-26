Previsioni meteo su Napoli e Campania: prime ondate di calore, allerta gialla del Ministero

Il sole e il caldo continueranno a farla da padroni, ma ci sarà un break giovedì 28 maggio: una improvvisa perturbazione porterà mezza giornata di pioggia.

Il meteo su Napoli e la Campania

Continuano le giornate di forte caldo in Campania, ma è in arrivo anche un break: giovedì 28 maggio, infatti, è in arrivo una perturbazione che porterà alcune piogge in tutta la regione, ma di breve entità. Già dalla sera, infatti, è previsto un ritorno del bel tempo e da venerdì un nuovo miglioramento del meteo, con il ritorno del sole e delle temperature sopra i 30 gradi. E scattano intanto già le prime ondate di calore: il Ministero della Salute, che proprio da questa settimana ha ripreso la pubblicazione dei bollettini giornalieri, fa sapere che fino al 27 maggio ci sarà allerta gialla su Napoli e Campania.

Il bollettino del Ministero della Salute pubblicato lunedì 25 e valido fino al 27 maggio

Le temperature percepite saranno di trenta gradi, con un livello giallo che indica, dunque, uno stato di pre-allerta: ma nei prossimi giorni il quadro potrebbe mutare ulteriormente, arrivando al rischio di allerta arancione. Come sempre, il consiglio è quello di non uscire nelle ore in cui le temperature saranno particolarmente alte, in genere tra le 13 e le 15, e di evitare l'esposizione diretta ai raggi solari, soprattutto senza protezioni e se si è bambini, anziani, soggetti fragili o affetti da patologie specifiche. La pioggia di giovedì 28 maggio provvederà a far scendere di qualche grado il tutto, ma già da venerdì si prevede un ritorno in pompa magna del sole, con annesso ritorno delle temperature roventi già viste in questi giorni. Attenzione anche all'uso sconsiderato di strumenti refrigeranti, soprattutto in ambienti chiusi.