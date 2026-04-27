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Meteo, le previsioni su Napoli e Campania: continua il caldo, temperature fino a 23 gradi

Temperature fino a 23 gradi, poco vento, raggi ultravioletti in aumento: il meteo dei prossimi giorni su Napoli e Campania somiglia alla pre-estate.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Il meteo su Napoli e la Campania
Il meteo su Napoli e la Campania

Ancora giornate di sole e caldo su Napoli e la Campania. La primavera, ormai, tende in maniera sempre maggiore alla pre-estate, con cielo sgombro da nubi e temperature in costante aumento. In particolare, lungo le coste tirreniche si raggiungeranno i 23 gradi, mentre all'intero la percezione sarà di almeno 2-3 gradi extra, per il fenomeno della "cappa" che si forma nelle vallate circondate dai monti, come ad esempio il Vallo di Lauro. Giornate, insomma, all'insegna del meteo stabile e senza particolari rovesciamenti in vista. Anche andando verso il ponte del 1° maggio la situazione sarà pressoché identica, con temperature in aumento un po' ovunque e dunque la possibilità di trascorrere qualche ora di relax al mare, oppure per visitare musei e opere d'arte approfittando anche dell'apertura gratuita che cade nella prima domenica del mese.

Troppo presto invece per temere le ondate di calore, ma non i raggi ultravioletti, che inizieranno a superare i 7.0 di concentrazione già in questi giorni. Si tratta ancora della fascia "gialla", ma che inizia già a fare capolino in queste giornate di sole limpide. Per le ondate di calore, fortunatamente, ci sarà da attendere ancora un bel po' di tempo. Il Ministero della Salute riprenderà i consueti bollettini giornalieri a partire da maggio, periodo in cui possono iniziare a formarsi le ondate di calore in tutta Italia, prima a macchia di leopardo e poi in maniera sistematica con l'avvicinarsi dell'estate. Colpa del cambiamento climatico, che ha in parte azzerato le cosiddette "mezze stagioni", portando così a primavere e autunni sistematicamente "spezzati" tra una metà all'insegna dell'anticipo (o prolungamento) dell'estate e dell'inverno.

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