Previsioni meteo Napoli e Campania per il fine settimana 23-24 maggio: temperature sopra i 30 gradi

Arriva il gran caldo nel fine settimana del 23-24 maggio su Napoli e Campania: ma settimana prossima nuovo cambiamento e perturbazioni in arrivo.

La situazione meteo in Campania

Arriva il gran caldo su Napoli e la Campania: le temperature, infatti, si preparano a raggiungere i trenta gradi entro domenica, regalando dunque giornate pre-estive quando manca ormai appena un mese al solstizio d'estate, previsto per domenica 21 giugno 2026 alle ore 10:24 nell'emisfero boreale. Il caldo, però, non sarà ancora secco: il vento infatti, seppur debole, renderà gradevoli le giornate. Attenzione, invece, agli sbalzi termici notte e giorno, soprattutto perché potrebbero generare nebbia alla primissime ore del mattino, causando qualche problema alla visibilità.

Dalla prossima settimana, ci sarà un lieve calo delle temperature a causa dell'arrivo di una perturbazione: ma non scenderanno sotto i 27 gradi e dunque sarà ancora il sole a farla da padrone. Qualche nuvola di passaggio tra lunedì e martedì, ma nessun rischio di rovesci, almeno allo stato attuale. Da valutare, invece, il meteo in vista del ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana che quest'anno cade di martedì.

Per ora non ci sono rischi di ondate di calore, fenomeni che si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi e spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, e come tali monitorare dal Ministero della Salute che, annualmente, pubblica i bollettini relativi alle ondate di calore per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Per il 2026 non è ancora ripresa la pubblicazione: nel 2025 era stata attiva da lunedì 26 maggio ed è terminata il 20 settembre, per cui il ripristino è pressoché imminente.