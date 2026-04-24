Le previsioni meteo per Napoli e Campania, sole e caldo nel Ponte della Liberazione del 25 aprile

La situazione meteo in Campania

Temperature sopra i 20 gradi per il Ponte della Liberazione del 25 aprile, che quest'anno cade di domenica. Sarà un fine settimana ideale per le gite fuori porta o per passare qualche ora in spiaggia. La primavera, del resto, è ormai inoltrata e saranno frequenti le giornate con tendenze quasi estive. Sabato 25 aprile, giornata che ricorda la Liberazione dell'Italia dai nazifascisti, sarà all'insegna del sole su tutta la regione, con punte di 22-23 gradi lungo le coste tirreniche e valori leggermente maggiori nelle zone dell'interno. Anche domenica 26 aprile il meteo sarà molto simile, con temperature lievemente maggiori anche lungo le coste tirreniche: l'ideale, come detto, per una giornata al mare. Ci sarà comunque un po' di vento che renderà maggiormente sopportabile il tutto.

Ancora presto, invece, per il rischio di ondate di calore. La pubblicazione dei bollettini sul Portale del Ministero della Salute, peraltro, nono è ancora partita: inizierà di fatti, e come ogni anno, da maggio a settembre. Lo scorso anno era stata attiva da lunedì 26 maggio ed era terminata il 20 settembre. Bisognerà dunque attendere ancora qualche settimana, anche perché al momento rischi di ondate di calore sono praticamente prematuri. Nel corso della prossima settimana, le temperature saranno particolarmente stabili, con un probabile aumento in vista di un altro ponte particolarmente atteso, quello del 1° maggio che quest'anno cade di venerdì, permettendo così ai più fortunati di poter partire anche per qualche giorno e rientrare magari direttamente la domenica sera o addirittura alle prime ore del mattino del 4 maggio.