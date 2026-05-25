Meteo Napoli, settimana da piena estate: sole e caldo respirabile, da giovedì i temporali sull’Appennino

Sole pieno e caldo respirabile grazie alla brezza settentrionale, mentre il Nord soffoca a 35°C. Ma da giovedì i temporali tornano sull’entroterra campano.

L'estate brucia le tappe e si prende l'Italia, ma su Napoli e la Campania arriva nella sua versione più gradevole: caldo pieno, cielo sereno, e quella brezza settentrionale che rende l'afa molto più sopportabile rispetto al Nord. La settimana si apre sotto un potente anticiclone di matrice subtropicale, che spinge sul Paese masse d'aria molto calde e garantisce una stabilità quasi assoluta, con anomalie termiche marcate soprattutto al Centro-Nord.

A confermare lo scenario è Federico Brescia, meteorologo de ilmeteo.it: l'avvio di settimana sarà "decisamente bollente", ma il clou del caldo si concentrerà sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico. In Pianura Padana, tra forte soleggiamento e compressione dell'aria nei bassi strati, i termometri arriveranno a toccare punte di 34-35°C. La buona notizia, per il napoletano, è che lo scenario al Sud sarà diverso. Lungo il versante adriatico e sulle regioni meridionali una ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali garantirà un clima più respirabile e temperature leggermente più fresche. Tradotto per Napoli e la fascia costiera: giornate piene di sole, calde ma senza l'afa opprimente che soffocherà le città padane.

In questa prima parte della settimana lo spazio per l'instabilità sarà praticamente nullo. Solo sui rilievi di Sicilia e Calabria potrà svilupparsi qualche isolato e rapido rovescio pomeridiano, mentre altrove i cieli resteranno sereni. Anche sull'entroterra campano, dunque, dominerà il bel tempo.

Il monologo anticiclonico, però, inizierà a perdere colpi nella seconda metà della settimana. Da giovedì arriveranno le prime infiltrazioni d'aria più fresca in quota. Non si tratterà di un vero ribaltone, ma dell'innesco di temporali sparsi che colpiranno prima il Nord-Est, per poi estendersi lungo la dorsale appenninica e le aree limitrofe, con qualche locale sconfinamento verso le pianure tirreniche. È lo scenario che riguarda più da vicino l'entroterra campano: fenomeni localizzati, comunque, che non intaccheranno il quadro termico generale. Il contesto resterà caldo, sancendo l'inizio ufficiale della stagione estiva.