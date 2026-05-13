Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania, temporali previsti fino a questa sera

Si riaffaccia il maltempo su Napoli e sulla Campania: un'allerta meteo gialla è stata emanata su gran parte del territorio regionale a partire dalle 13 e fino alle ore 21 di oggi, mercoledì 13 maggio. Come rende noto la Protezione Civile della Campania, infatti, sono previsti rovesci e temporali, che potranno essere anche di moderata intensità, che potrebbero essere accompagnati anche da raffiche di vento, fulmini e grandine. Nella fattispecie, l'allerta meteo sarà in vigore sulle seguenti zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento).

In conseguenza delle precipitazioni previste, rende noto ancora la Protezione Civile della Regione Campania, potrebbero verificarsi anche i seguenti fenomeni: possibili danni alle coperture e strutture provvisorie; possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; possibili cadute massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

Proprio in considerazione dell'allerta meteo emanata dalla Protezione Civile, il Comune di Napoli ha deciso di chiudere i parchi pubblici, i cimiteri e il Pontile di Bagnoli.