Torna il maltempo a Napoli e in Campania: allerta meteo per vento forte da stasera e fino a domani

La Protezione Civile della Campania ha diramato un’allerta meteo per vento forte e mare agitato dalle 20 di oggi, mercoledì 22 aprile e per le successive 24 ore.

Dopo un prolungato assaggio di bella stagione, con giornate soleggiate e temperature miti, torna il maltempo a Napoli e in Campania. La Protezione Civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo a partire dalle ore 20 di oggi, mercoledì 22 aprile e fino alle ore 20 di domani, giovedì 23: sono previsti venti forti o molto forti, provenienti dal settore nord-orientale, con mare agitato e possibilità di mareggiate lungo le coste. L'allerta meteo riguarderà tutto il territorio regionale. Non sono previste, invece, criticità connesse alle precipitazioni, pertanto l'avviso di allerta meteo è di colore verde per quanto riguarda il dissesto idrogeologico; per quanto riguarda il vento, infatti, non sono previsti codici di colore.

Alla luce dei fenomeni meteorologici attesi, dunque, la Protezione Civile della Regione Campania ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure – strutturali e non – atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi ai fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.