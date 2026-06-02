napoli
video suggerito
video suggerito

Allerta meteo gialla in Campania mercoledì 3 giugno: rischio pioggia, fulmini e frane

La protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla per mercoledì 3 giugno dalle ore 10 alle 20.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine

Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo gialla per forti temporali, con pioggia, vento e rischio fulmini, grandine e frane che sarà valido dalle 10 di domani, mercoledì 3 giugno, alle ore 20. Le zone interessate sono Zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana. Zona 2: Alto Volturno e Matese. Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Zona 4: Alta Irpinia e Sannio. Zona 5: Tusciano e Alto Sele. Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento. Zona 7: Tanagro. Zona 8: Basso Cilento. Possibili rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità, soprattutto sul settore interno.

Leggi anche
Meteo ponte del 2 giugno a Napoli con 30 gradi e allerta gialla: caldo estivo in anticipo sulla Campania

A Napoli chiusi i parchi pubblici

A Napoli saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi cittadini, il Pontile Nord di Bagnoli e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche.

I sottopassi ed i siti cittadini oggetto di attenzione, eventualmente  interdetti in caso di forte pioggia, sono i seguenti:

1. Sottopasso di Via Claudio/Stadio San Paolo (lato sx) (Fuorigrotta)
2. Sottopassi di Viale dei Ciliegi (Chiaiano)
3. Sottopasso di via Vicinale Cupa San Severino/Via Antonio de  Ferraris (Poggioreale)
4. Sottopasso di Via Comunale San Severino/Via Fasano (Poggioreale)
5. Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra)
6. Sottopasso di Via Mastellone (Barra)
7. Sottopassi del Centro Direzionale di Napoli (Poggioreale)
8. Arena S. Antonio altezza Via Ben Hur (Soccavo)

Di seguito i principali scenari di evento ed effetti al suolo: fenomeni temporaleschi caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi; possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti); possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

Immagine
Che cos'è il wax, il "miele da sballo" che ha ridotto un 17enne tra la vita e la morte a Napoli
L'intervento dei carabinieri a Frattamaggiore: in ospedale tre giovani, il minorenne con grave crisi respiratoria
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views