Allerta meteo gialla in tutta la Campania, temporali dalle 13 alle 20 di oggi 30 giugno

La Protezione Civile della Campania ha diramato un’allerta di colore giallo, possibili anche raffiche di vento e grandinate su tutta la regione.

Nuova allerta meteo gialla in Campania per temporali. La Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 13 alle 20 di oggi martedì 30 giugno e valido su tutto il territorio. "Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte", spiegano nella nota.

L’avviso, fa sapere la Protezione Civile regionale, "evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento della acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile". Inoltre, viste anche le possibili raffiche di vento, la Protezione Civile della Regione Campania ha aggiunto che "si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche"