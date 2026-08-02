Allerta meteo gialla sulla Campania oggi 2 agosto: rischio vento forte, pioggia e fulmini

La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e vento forte su tutta la Campania dalle 13 di oggi e fino alle 21.

Allerta meteo gialla su tutta la Campania per violenti temporali a partire dalle ore 13 di oggi, domenica 2 agosto, e fino alle ore 21. La Protezione Civile regionale ha diramato il bollettino meteo per allerta vento, pioggia e rischio dissesti idrogeologici a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi, caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con "possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi". L'allerta meteo per temporali arriva dopo due giorni di bollettino rosso a Napoli per ondate di calore, con temperature elevate, oltre i 36 gradi centigradi.

Rischio idrogeologico su tutta la Campania

L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia anche un rischio idrogeologico con fenomeni come possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. La Protezione Civile ha raccomandato alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.