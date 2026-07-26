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Allerta meteo in Campania per temporali fino a lunedì 27 luglio: attese anche grandinate

Allerta meteo gialla in Campania per temporali, grandinate e tempeste di fulmini dalle 14 di oggi domenica 26 luglio alle 10 di lunedì 27 luglio.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Allerta meteo di colore giallo in Campania per temporali dalle 14 di oggi 26 luglio alle 10 di domani, lunedì 27 luglio, su tutta la Campania. La Protezione Civile regionale, nel bollettino emanato nella giornata di oggi, domenica 26 luglio, ha spiegato che "si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte".

Non ci sono zone "franche": l'allerta riguarda l'intera regione, dalle coste ai rilievi dell'interno, dai capoluoghi alle province. L’avviso preannuncia anche la possibilità di "fenomeni connessi a vento e mare oltre che un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento della acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli". Dunque, massima attenzione anche ai collegamenti con le isole.

"Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile", spiega ancora la Protezione Civile regionale, che aggiunge: "In ordine alle possibili raffiche di vento, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche"

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