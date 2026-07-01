Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania, temporali e rischio grandine per la giornata di giovedì 2 luglio

Avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile su tutto il territorio della Campania: previste piogge intense, possibili grandinate e raffiche di vento.

A Napoli e in Campania sta per tornare il maltempo: la Protezione Civile regionale ha infatti emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalle ore 6 di domani, giovedì 2 luglio e per le successive 24 ore. L'allerta meteo riguarderà l'intero territorio della Campania: come si legge nel bollettino della Protezione Civile, sono previsti rovesci e temporali, anche molto intensi, con una notevole rapidità di evoluzione. Oltre alle piogge intense, inoltre, sono possibili anche grandinate, raffiche di vento e fulmini.

In virtù dell'allerta meteo prevista, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda, pertanto, di prestare attenzione anche ai fenomeni correlati al rischio idrogeologico e all'impatto delle piogge al suolo, come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e frane.

Infine, la Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di mettere in pratica tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni meteorologici attesi e di prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche. Il Comune di Napoli, in virtù dell'allerta meteo, ha deciso di chiudere, nella giornata di domani, i parchi cittadini, le spiagge pubbliche e il Pontile di Bagnoli.