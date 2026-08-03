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Allerta meteo in Campania dalle 13 di oggi 3 agosto: temporali improvvisi e grandinate

Dalle 13 alle 21 allerta meteo in tutta la Campania per forti temporali, grandinate, raffiche di vento e tempeste di fulmini. Allerta in tutta la regione.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Nuova allerta della Protezione Civile della Regione Campania: è stata emanata una nuova allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 21 di oggi, lunedì 3 agosto, su tutta la regione. "Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte", si legge nella nota.

La Protezione Civile ha evidenziato anche "un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento della acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli", raccomandando "alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. In ordine alle possibili raffiche di vento, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche".

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