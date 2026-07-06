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Allerta meteo in Campania dalle 13 di oggi per temporali improvvisi, raffiche e grandine

L’allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 fino alle 20 di oggi. Il quadro meteorologica resterà stabile lungo le coste tirreniche.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo, valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la Campania, con l'esclusione delle zone costiere (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), e quelle della Piana del Sele e del Cilento. "Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale", fa sapere la Protezione Civile, con il quadro meteorologico che dunque si presenta caratterizzato da instabilità. "I fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte".

In particolare, l'avviso evidenzia rischi idrogeologici "con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento della acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. In ordine alle possibili raffiche di vento, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche", prosegue la nota.

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