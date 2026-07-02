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Prorogata l’allerta meteo a Napoli e in Campania: temporali anche domani, venerdì 3 luglio

Il maltempo che oggi ha investito la Campania proseguirà anche durante la giornata di domani: previsti temporali, grandine e raffiche di vento.
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A cura di Valerio Papadia
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Il maltempo che da questa mattina ha colpito la Campania e in particolare la provincia di Napoli, investita da una intensa bomba d'acqua, è destinato a durare: la Protezione Civile regionale ha difatti prorogato l'allerta meteo gialla, già in vigore oggi, per tutta la giornata di domani, venerdì 3 luglio. Sono previste precipitazioni, intense e repentine, anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero essere accompagnate anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. L'allerta meteo riguarda l'intero territorio regionale, fatta eccezione per le zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio).

In previsioni dei fenomeni meteorologici attesi anche per la giornata di domani, la Protezione Civile della Campania, nel bollettino di allerta, ha raccomandato di prestare attenzione anche alle manifestazioni collegate al rischio idrogeologico: potrebbero infatti verificarsi allagamenti, esondazioni, superamento idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Infine, la Protezione Civile della Campania raccomanda gli enti competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni meteorologici attesi.

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