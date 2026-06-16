Allerta meteo in Campania dalle 13 alle 20 di oggi: possibili temporali improvvisi

Allerta meteo in Campania dalle 13 alle 20 per temporali improvvisi: possibili anche raffiche di vento e grandine tra Irpinia, Sannio e Cilento.





Allerta meteo gialla in Campania: nella giornata di oggi, martedì 16 giugno, ed in particolare tra le 13 e le 20, la Protezione Civile della Regione Campania, ha diramato l'avviso relativamente alle zone dell'Alta Irpinia, del Sannio), del Tusciano, dell'Alto Sele e del Tanagro. "Si prevedono rovesci e temporali, anche intensi a scala locale. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte", fa sapere la Protezione Civile Regionale.

Il rischio idrogeologico, infatti, riguarda "fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento della acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli". Tipici temporali estivi, dunque, particolarmente brevi e violenti, e dunque per questo particolarmente pericolosi. "Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile", fanno sapere a Palazzo Santa Lucia, spiegando che "in ordine alle possibili raffiche di vento e alla grandine, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche". A partire da stasera, il quadro meteorologico andrà invece a migliorare, e domani è previsto sole e caldo su tutta la Campania.