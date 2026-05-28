Oggi allerta meteo gialla in Campania dalle ore 13 alle 20: rischio temporali intensi, grandine e allagamenti

La Protezione civile regionale ha emesso l’avviso per l’intera Campania. Attesi anche fulmini, raffiche di vento e possibili frane.

Sette ore di allerta, dal caldo estremo ai possibili nubifragi. Dalle 13 alle 20 di oggi, mercoledì 28 maggio, la Campania è sotto avviso meteo di colore giallo emesso dalla Protezione civile regionale: temporali anche intensi, grandine, raffiche di vento e un concreto rischio idrogeologico su tutto il territorio.

L'avviso è stato elaborato dal Centro Funzionale regionale e diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU). I fenomeni previsti, si legge nel documento ufficiale, sono caratterizzati da «incertezza previsionale e rapidità di evoluzione»: significa che i temporali possono svilupparsi in poco tempo e spostarsi velocemente da un'area all'altra, rendendo difficile prevedere con precisione dove colpiranno.

I rischi più seri riguardano il suolo. La Protezione civile segnala possibili allagamenti, esondazioni, scorrimento dell'acqua sulle sedi stradali e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Non solo: nelle zone più fragili del territorio campano — colline, costiera, aree interne — sono possibili anche caduta massi e frane.

Fulmini e raffiche di vento completano il quadro: l'avviso avverte esplicitamente del rischio di danni alle coperture e alle strutture esposte. I Comuni sono invitati a verificare la tenuta del verde pubblico prima che i fenomeni si intensifichino.