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A Capaccio-Paestum due ambulanze vicine con la stessa targa: una era clonata, mezzo sequestrato

La Polizia Municipale di Capaccio-Paestum (Salerno) ha scoperto un’ambulanza con targa clonata: l’espediente per usare due mezzi di soccorso con una sola assicurazione.
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A cura di Nico Falco
Le due ambulanze con la stessa targa a Capaccio–Paestum
Le due ambulanze con la stessa targa a Capaccio–Paestum

Due ambulanze parcheggiate una vicina all'altra, con lo stesso numero di targa. Questa volta non sono serviti controlli approfonditi per capire che qualcosa non andava: il sistema, escogitato per avere entrambi i mezzi di soccorso in funzione ma pagando una sola assicurazione, è stato scoperto dalla Polizia Municipale di Capaccio-Paestum (Salerno) durante un servizio di controllo del territorio. Il veicolo è stato sequestrato e sono stati denunciati il presidente dell'associazione di soccorso a cui fa capo e il proprietario del veicolo.

Il controllo dei vigili è scattato nell'area di Capaccio Scalo, quando la pattuglia ha notato che le due placche apposte sui mezzi di soccorso parcheggiati in via Salvo d'Acquisto riportavano gli stessi lettere e numeri. Sono state effettuate verifiche ed è stato accertato che quella targa, registrata per una delle ambulanze, era stata clonata per "coprire" anche il secondo mezzo di soccorso. Per un motivo molto semplice: confondere i due veicoli e usare la stessa polizza assicurativa per entrambi, dare l'impressione che anche il secondo fosse coperto quando, in realtà, non aveva nessuna RCA.

"Ci siamo trovati di fronte a una fattispecie di estrema gravità – spiega il comandante Antonio Rinaldi – far circolare un mezzo di soccorso con una targa clonata per eludere i controlli, e per di più totalmente privo di copertura assicurativa RCA, rappresenta un rischio inaccettabile per la pubblica incolumità. Utilizzare un'ambulanza — un veicolo destinato a salvare vite — per commettere illeciti di questa natura mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel sistema di soccorso".

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Il sindaco di Capaccio-Paestum, Gaetano Paolino, esprimendo plauso e ringraziamento all'amministrazione comunale, al comandante e alla Polizia Municipale, ha aggiunto: "Chi opera nel delicato settore del soccorso sanitario ha il dovere morale e legale di muoversi nella trasparenza più assoluta. Questo intervento dimostra che i controlli stradali a Capaccio Paestum sono rigorosi, costanti e non fanno sconti a nessuno. La legalità e la sicurezza della nostra comunità restano al primo posto".

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