Buttafuori della discoteca ferito a colpi di pistola nel Salernitano, 4 misure cautelari

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Due indagati agli arresti domiciliari, per il terzo obbligo di dimora e per l'ultimo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: è quello che dispone l'ordinanza eseguita oggi dai carabinieri nei confronti di 4 indagati, ritenuti responsabili del ferimento di un addetto alla sicurezza di una discoteca di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno; i fatti risalgono alla notte del 29 giugno 2025: l'uomo fu raggiunto da un proiettile al braccio sinistro intorno alle 4.30, mentre era al lavoro.

Il provvedimento, emesso dal gip di Salerno su richiesta della locale Procura, è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Battipaglia lo scorso 23 aprile, ma soltanto oggi è stata diffusa la notizia; gli indagati sono stati rintracciati dai militari dell'Arma nei comuni di Torre Annunziata, Pompei e Gragnano, nel Napoletano, e a Fuorni, località di Salerno.

Le accuse sono, a vario titolo, di tentato omicidio aggravato, lesioni aggravate in concorso, detenzione illegale e porto abusivo di arma in concorso. I destinatari, rende noto la Procura di Salerno con un comunicato, sono Salvatore Iovine e Girolamo Casafredda (entrambi sottoposti agli arresti domiciliari in esecuzione di questa ordinanza), Gerardo Donnarumma (obbligo di dimora nel comune di residenza) e Luigi Di Martino (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). Nella circostanza sarebbero stati diversi i colpi di pistola esplosi all'indirizzo del buttafuori; soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale a Salerno, le condizioni dell'uomo non erano state ritenute gravi. I primi elementi investigativi erano arrivati dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza del locale, dalle immagini erano stati individuati due sospettati.