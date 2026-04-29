Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, scontro con auto ribaltata: 4 feriti

Incidente stradale A2 tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano / Fanpage.it

Scontro tra tre auto sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano. Nell'incidente stradale una delle vetture si è ribaltata su sé stessa, finendo la sua corsa rovesciata sul tettuccio. Sono rimaste ferite 4 persone, portate in ospedale. Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 28 aprile, alle ore 23,30, sul tratto dell'autostrada in direzione sud. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con due ambulanze della Vopi (associazione Volontari Pronto Intervento) e della Croce Bianca, due automediche della Croce Rossa, inviate dal 118 dell'Asl di Salerno, la polizia stradale, vigili del fuoco e personale Anas, il gruppo di Fs che gestisce l'arteria autostradale, e i vigili del Fuoco.

Incidente sull'A2: 4 feriti e 3 auto coinvolte

Quattro le persone rimaste ferite. I pompieri hanno estratto i feriti dagli abitacoli delle auto accartocciate e pesantemente danneggiate dall'impatto. Dopo aver ricevuto le prime cure mediche sul posto ed essere state stabilizzate, tutte le persone sono state tutte trasportate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Battipaglia. Tre in codice giallo, una, più grave, in codice rosso, con politraumi. Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti con attese per attraversare il tratto interessato dall'incidente. Gli agenti della stradale hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro, al momento ancora in fase di accertamento. I detriti delle carcasse delle auto sono poi stati rimossi dalla strada per consentire la ripresa della regolare circolazione.