Scontro tra auto sull’autostrada A2, donna ferita in ospedale a Salerno: incidente a San Mango

Schianto tra due auto sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria nella serata di oggi, martedì 7 aprile. L'incidente stradale è avvenuto nei pressi dell'uscita di San Mango Piemonte, poco distante da Salerno. Secondo le prime informazioni, nel sinistro è rimasta ferita una donna di 66 anni, che ha riportato numerosi traumi. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con gli agenti della Polizia Stradale e l'ambulanza della Vopi, l'associazione Volontari Pronto Intervento, inviata dal 118 dell'Asl di Salerno.

La donna, dopo aver ricevuto le prime cure mediche dal personale sanitario sul posto, è stata stabilizzata e trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno per ulteriori accertamenti. Avrebbe riportato delle policontusioni, ma non sarebbe grave, né in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, mentre sono state ascoltate le testimonianze dei presenti. Non si esclude che possano essere ricercate anche le immagini delle telecamere presenti nella zona.

Nelle scorse ore, si sono registrati numerosi incidenti nel Salernitano, per fortuna nessuno di essi mortale. Uno scontro tra auto e moto si è avuto sulla Strada Statale 18 a Montecorvino Pugliano: il motociclista 35enne è stato catapultato fuori strada, riportando fratture e lesioni. A Perdifumo, in Cilento, la sera di domenica, due automobili, una Ford Focus e una Mercedes Classe A, si sono scontrate e tre persone sono rimaste ferite. L'incidente si è verificato intorno alle 21 sulla via del Mare. Un quarto sinistro è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, tra Sala Consilina e Teggiano, dove un'automobile è andata fuori strada ed ha concluso la sua corsa nel fiume Tanagro. L'incidente si è verificato in via Campile.