Anziana 85enne investita in autogrill sull’autostrada A2 Salerno-Reggio

Anziana 85enne investita alla stazione di servizio sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. In ospedale con traumi.

L’investimento all’autogrill sull’A2 / Fanpage.it

Un'anziana di 85 anni è stata investita all'interno dell'area di servizio Autogrill Campagna Nord, sulla autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, tra Sicignano e Campagna, in direzione Nord. La donna si trovava all'interno della stazione di servizio, quando, per motivi in corso di accertamento, è stata investita da un'auto ed è caduta rovinosamente a terra, procurandosi ferite ed escoriazioni. Sul posto è arrivata la pattuglia della polizia stradale. Mentre i soccorsi sono stati affidati al personale sanitario della Vopi, l'associazione Volontari Pronto intervento, intervenuti con una ambulanza inviata dal 118 dell'Asl di Salerno.

La polizia stradale è arrivata in autogrill per le indagini

La donna è stata assistita sul posto dal personale sanitario, che le ha diagnosticato un trauma, e le ha prestato le prime cure mediche. Dopo essere stata stabilizzata ed imbarellata, si è reso necessario il trasferimento in ambulanza in ospedale. È stata quindi portata al pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia, in provincia di Salerno, per essere sottoposta ad esami diagnostici e altre analisi e scongiurare fratture e altre lesioni o emorragie interne. La polizia stradale ha eseguito i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro ed ha ascoltato anche le testimonianze dei presenti, mentre sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza del circuito interno. Le condizioni di salute della donna, intanto, sono giudicate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno poi provveduto ad identificare i responsabili, mettendo in sicurezza l'area dell'incidente, per evitare anche problematiche alla funzionalità della stazione di servizio.