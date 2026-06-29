Bimbo investito a Salerno, è in rianimazione al Santobono: ancora in prognosi riservata e in pericolo di vita

Le condizioni di salute del bimbo di 11 anni investito a Salerno: ancora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il pirata della strada è fuggito ed è ricercato.

Foto di repertorio

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli il bimbo di 11 anni investito sabato sera a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. Le sue condizioni restano serie e lotta per la vita, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ma non sono disperate, come era circolato inzialmente. Il bimbo era stato trasferito d'urgenza da un'ambulanza del 118 da Salerno al presidio pediatrico partenopeo, specializzato anche nei traumi da investimento. Il piccolo, secondo le prime informazioni, stava attraversando la strada, insieme ad un adulto, quando è stato travolto da un'auto Volkswagen Golf grigia che viaggiava a velocità sostenuta e che poi è fuggita dopo l'incidente, senza fermarsi a prestare soccorso.

Le indagini dei carabinieri: il pirata della strada è fuggito

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Nocera Inferiore, che hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Gli investigatori sono alla ricerca anche di possibili immagini raccolti dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili ad identificare il pirata della strada e i veicoli passati in quell'orario nelle strade limitrofe, che potrebbero aver assistito alla scena. L'impatto è stato molto violento. Il bimbo ha riportato seri traumi e lesioni. Immediato l'intervento dell'ambulanza del 118. Il personale sanitario, dopo aver stabilizzato il bimbo lo hanno trasferito in codice rosso presso l'Ospedale Santobono. Qui, a quanto si apprende, il piccolo, appena giunto, è stato immediatamente portato in rianimazione, senza passare per il pronto soccorso. Le forze dell'ordine hanno avviato una caccia all'uomo per rintracciare l'investitore. Avviate anche ricerche nelle vicine auto-officine dove l'auto potrebbe essere stata portata per le eventuali riparazioni.