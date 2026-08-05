Dodicenne accoltellato all’addome al rione Conocal di Ponticelli: è stato un tredicenne

Due ferite da arma da taglio nel rione Conocal, in via del Flauto Magico. Il minore, dimesso con una prognosi di 10 giorni, non è in pericolo di vita.

Il rione Conocal a Ponticelli, Napoli Est

Sono le ore 23.15 circa quando i carabinieri della stazione di Ponticelli raggiungono il pronto soccorso di Villa Betania: un ragazzo di 12 anni è arrivato al pronto soccorso con due ferite da arma da taglio all'addome. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il dodicenne avrebbe litigato con un coetaneo. L'episodio sarebbe avvenuto nel rione Conocal, tristemente noto per molti fatti di camorra, in via del Flauto Magico, periferia Orientale di Napoli. Il giovanissimo resta in osservazione ma non è in pericolo di vita: è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Le indagini dei carabinieri hanno rapidamente dato esito positivo: l'autore dell'aggressione col coltello è un ragazzino di tredici anni appena, non imputabile, che sarà segnalato al Tribunale per i minori.

Mentre i militari della compagnia di Poggioreale effettuano il sopralluogo in via del Flauto Magico, la loro gazzella intercetta un episodio parallelo. Al momento dell'arrivo dei carabinieri, un gruppo di persone si allontana rapidamente dalla zona. Tra loro, un 32enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, viene fermato e trovato in possesso di una dose di hashish. La perquisizione non si ferma alla strada: viene estesa all'abitazione dell'uomo, poco distante. Qui i militari della pattuglia mobile di zona Napoli Poggioreale trovano e sequestrano altri 50 grammi della stessa sostanza stupefacente. Per il 32enne scatta l'arresto.

Due episodi diversi, nati dallo stesso intervento nel cuore della notte a Ponticelli: da una parte un dodicenne ferito in una lite tra coetanei, dall'altra un arresto per droga scattato pochi minuti dopo il sopralluogo dei militari. Le indagini sulla dinamica dell'accoltellamento restano aperte, e i carabinieri dovranno ora stabilire dopo aver individuato il coetaneo coinvolto nella lite, cosa l'abbia scatenata.