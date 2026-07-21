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Danni alla Galleria Vittoria dopo l’incidente, scontro tra 3 veicoli: Lamborghini distrutta, dimessi i due feriti

Danni alla Galleria Vittoria dopo il grave incidente di lunedì, la notte dei mondiali. Due feriti in ospedale, dimessi. Un terzo fuggito.
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A cura di Pierluigi Frattasi
Incidente in Galleria Vittoria / Fanpage.it
Incidente in Galleria Vittoria / Fanpage.it

Danni anche alla Galleria Vittoria dopo il violento incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio. La città era piena di turisti e tifosi che stavano seguendo la finale del Mondiale di calcio Spagna-Argentina, poi vinta dagli iberici ai supplementari. L'incidente è avvenuto attorno all'1.30 di lunedì. Nell'impatto sono stati coinvolti tre veicoli: due auto, tra le quali una Lamborghini, completamente distrutta, una Alfa Romeo junior, e un motociclo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, Unità Operativa Soccavo, coordinati dalla sala operativa, guidata dal Comandante Giuseppe Salomone. Due persone sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale in codice rosso. Sono stati entrambi dimessi nel corso della giornata, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate.

Danni alla Galleria Vittoria: divelto un pannello

Un terzo uomo si è allontanato al momento dell’impatto lasciando i documenti. Sul posto sarebbero stati trovati anche degli stupefacenti. Le indagini sono ancora in corso. Tutti e tre i veicoli sono stati sequestrati. La Galleria Vittoria ieri mattina è rimasta chiusa fino alle ore 5,00 per i rilievi e liberare la strada dai detriti dell'impatto. Le auto e il motociclo sono stati rimossi con il carro attrezzi. Si registrano però dei danni alla struttura. Uno dei pannelli che ricoprono la volta è caduto. Mentre risultano delle ammaccature che adesso dovranno essere monitorate dai tecnici competenti. Il Comune ha già avviato il ripristino in sicurezza di tutti i pannelli interessati. Mentre proseguono le indagini della polizia locale per ricostruire eventuali responsabilità.

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