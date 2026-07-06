Scontro tra due moto sull’Autostrada A2 a San Mango (Salerno): 21enne e 34enne feriti con fratture

Incidente stradale sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria all’altezza di San Mango: due giovani feriti.

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Scontro tra due moto sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di San Mango. Feriti i due conducenti: si tratta di un 21enne e di un 34enne. Entrambi hanno riportato lesioni, contusioni e fratture. L'impatto è avvenuto ieri sera, domenica 5 luglio, attorno alle 21, sulla Corsia Nord, nei pressi dell'uscita di Eboli. Non è chiaro ancora come sia avvenuto il tamponamento. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e per regolare il traffico, gli ausiliari di Anas, la società del gruppo Fs che festisce la strada, i carri attrezzi, nonché il personale sanitario. Sono intervenute un'ambulanza della Vopi, associazione volontari pronto intervento da Pontecagnano Faiano, e una ambulanza della Croce Bianca da Montecorvino Pugliano.

Secondo le prime informazioni, i due motocicli si sarebbero scontrati violentemente, per motivi da chiarire tra San Mango ed Eboli. L'urto è stato abbastanza forte da far perdere l'equilibrio ad entrambi, che sono stati catapultati a terra, cadendo rovinosamente sull'asfalto e procurandosi varie ferite. Entrambi indossavano il casco, che ha attutito l'urto della caduta, evitando peggiori conseguenze. A bordo dei mezzi due giovani, di 21 e 34 anni, rimasti entrambi traumatizzati con sospette fratture agli arti. Immediato l’intervento del 118. La sala operativa di Salerno ha inviato sul posto le due ambulanze Vopi e Croce Bianca. I volontari hanno immobilizzato i feriti e li hanno trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti e le cure del caso. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.