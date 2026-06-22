Scontro tra due auto a Campagna (Salerno): ci sono due feriti ricoverati in ospedale

Incidente a Campagna, in provincia di Salerno, all’altezza del quadrino. Sul posto le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine.

Incidente stradale a Campagna, in provincia di Salerno / Fanpage.it

Un violento incidente stradale è avvenuto nel cuore della notte a Campagna, in provincia di Salerno. Due auto si sono scontrate per motivi ancora in corso di accertamento e sono rimaste ferite due persone, entrambe sono state ricoverate al pronto soccorso ospedaliero di Eboli, a causa delle lesioni e delle contusioni riportate. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 3,00 di stanotte, lunedì 22 giugno, all'altezza del quadrino di Campagna. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con le forze dell'ordine e due ambulanze della Vopi, l'associazione Volontari Pronto Intervento, inviate dalla sala operativa del 118 dell'Asl di Salerno. Sono state attivate le postazioni di Campagna e di Eboli.

L'incidente all'altezza del quadrino di Campagna

I due feriti hanno ricevuto subito medicazioni sul posto. Dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Eboli, per gli eventuali ulteriori accertamenti del caso. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. I due feriti, ad ogni modo, non sarebbero in pericolo di vita. Campagna è il noto comune del Salernitano dove in estate (da luglio ad agosto) si svolge la famosa Chiena. Gli argini del fiume vengono aperti e si tengono battaglie di gavettoni in strada. Un evento molto famoso che richiama turisti da tutta la Campania e anche da altre regioni. Le forze dell'ordine intanto sono impegnate nel monitoraggio delle strade soprattutto durante le serate del weekend, per garantire la sicurezza stradale.