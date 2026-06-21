Scontro tra auto a Pontecagnano, ragazza ferita alla gamba in ospedale: incidente in via Picentia

Scontro tra due auto in via Picenzia a Pontecagnano: una 23enne resta ferita alla gamba. Un uomo ha riportato un trauma cranico.

Immagine di repertorio

Violento incidente stradale a via Picentia a Pontecagnano Faiano, questa mattina, domenica 21 giugno. Nell'impatto tra due auto sono rimaste ferite due persone. Una ragazza di 23 anni ha riportato una forte contusione alla gamba, tale da dover richiedere il trasporto in ospedale. Mentre un uomo ha riportato un trauma cranico. Il sinistro è avvenuto attorno alle 12,30, in una giornata particolarmente calda e soleggiata.

Incidente in via Picentia a Pontecagnano

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con l'ambulanza della Pubblica Assistenza Vo.P.I., allertata dalla sala operativa del 118 dell'Asl di Salerno e la Polizia Locale e i Carabinieri, che indagano sull'accaduto. La ragazza di 23 anni è stata trasportata all’ospedale Ruggi di Salerno per un trauma agli arti inferiori. Qui le è stata eseguita una radiografia per verificare l'eventuale presenza di una frattura alla gamba. Per l'altro ferito non è stato necessario, invece, il trasporto ospedaliero.

La 23enne in ospedale a Salerno

Non è chiaro quale possa essere stato il motivo dello scontro. Sulla dinamica sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine. L'impatto è stato violento, ma per fortuna i feriti sono lievi e nessuno è in pericolo di vita. Ingenti, però, i danni alle autovetture coinvolte nell'incidente, che sono state poi rimosse con l'ausilio dei carri attrezzi. A seguito del sinistro la circolazione nella strada ha subito dei rallentamenti momentanei, per poi tornare regolare una volta ultimati i rilievi del caso e rimossi i detriti dell'incidente dalla carreggiata.