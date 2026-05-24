Scontro auto-moto a Pontecagnano, marito e moglie feriti finiscono in ospedale

Incidente in via Torino a Pontecagnano: feriti marito e moglie. Trasportati in ambulanza in ospedale.

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Incidente stradale a Pontecagnano Faiano nella tarda mattinata di oggi, domenica 24 maggio. Intorno alle ore 12,00, in via Torino, si è verificato uno scontro tra un’automobile e una moto sulla quale viaggiavano marito e moglie. L’impatto ha provocato il ferimento dei due centauri, entrambi soccorsi tempestivamente dall'ambulanza della Vopi, associazione Volontari Pronto Intervento, allertati dalla centrale operativa del 118.

Secondo le prime informazioni, i due occupanti della moto avrebbero riportato traumi agli arti inferiori in seguito alla collisione con il veicolo. Le loro condizioni, pur richiedendo cure mediche immediate, non sarebbero apparse critiche ai soccorritori intervenuti. Determinante l’intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine giunti rapidamente sul luogo dell’incidente. I volontari hanno provveduto all’immobilizzazione dei pazienti secondo i protocolli sanitari previsti per i traumi da incidente stradale. Dopo le prime cure prestate direttamente in strada, marito e moglie sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Salerno San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona, per ulteriori accertamenti clinici e diagnostici.

Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Purtroppo, non è il primo incidente che accade in via Torino, spesso teatro di disagi alla circolazione.