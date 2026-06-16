Scontro frontale tra auto a Persano, feriti 31enne e 40enne: incidente vicino alla base militare

Incidente stradale nei pressi della base di Persano, tra Eboli e Altavilla Silentina. Ferite due persone, ricoverate in ospedale.

Incidente tra Altavilla Silentina e Eboli, in provincia di Salerno

Un violento scontro frontale tra due auto si è verificato nella zona di Persano, vicino alla base militare, lungo la strada che collega Altavilla Silentina a Eboli, nella provincia di Salerno. L'impatto tra i veicoli è stato molto, entrambi i conducenti sono rimasti feriti: si tratta di un 31enne e di un 40enne, entrambi trasportati in ambulanza in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione e le ambulanze della Vopi, Associazione volontari pronto intervento, inviate dalla centralina del 118 dell'Asl di Salerno.

Il sinistro, come detto, è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 15 giugno, attorno alle ore 17,40, nei pressi della struttura dell’Esercito Italiano, che non risulta coinvolta nella vicenda. Nell'impatto sono stati danneggiati due veicoli. Il 31enne che era a bordo di una delle vetture è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Battipaglia. Più gravi le condizioni dell'altro ferito, un 40enne che ha riportato un trauma alla testa ed è stato immobilizzato e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Eboli. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze.

Tamponamento sull'autostrada a Pontecagnano

In precedenza, sempre nella zona del Salernitano, si era verificato un altro incidente in autostrada, poco prima delle 16, sulla corsia sud tra Pontecagnano Nord e Pontecagnano Sud. Qui, secondo le prime informazioni, ci sarebbe stato un tamponamento a catena con 3 veicoli coinvolti: 2 auto e un camioncino. Sono rimaste ferite due persone di 64 e 63 anni e un ragazzo di 21 anni che era nel furgone. I feriti sono stati medicati sul posto e nonostante le contusioni e i dolori hanno rifiutato l'ospedalizzazione. Sul posto la polizia stradale.