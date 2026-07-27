Incidente sull’autostrada A2 a Eboli, auto si ribalta: 4 feriti in ospedale

Incidente stradale sull’A2 all’altezza di Eboli: auto ribaltata, 4 feriti al pronto soccorso. Altri due incidenti a Pontecagnano nel giro di 24 ore.

Incidente sull'autostrada A2 Salerno–Reggio Calabria / Fanpage.it

Un incidente stradale sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria è avvenuto all'altezza di Eboli. Un'auto si è rovesciata, 4 persone ferite in ospedale. Il sinistro è avvenuto sulla corsia nord nella mattinata di domenica 26 luglio, dopo la rampa di entrata di Eboli in direzione Battipaglia. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, con la polizia stradale, gli ausiliari del traffico di Anas e le ambulanze inviate dal 118 di Salerno, con i volontari della Vopi, associazione Pronto Intervento, della Croce Rossa e della Croce Verde. I feriti sono stati trasportati all’Ospedale di Battipaglia.

Incidente a Pontecagnano / Fanpage.it

Due incidenti a Pontecagnano

Un altro incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica, attorno alle 16, a Pontecagnano, all'altezza di Isola Bonita. Coinvolte due auto e una moto. I due occupanti della moto hanno riportato escoriazioni multiple. Uno dei feriti ha riportato una slogatura al polso, l’altro un trauma alla spalla. Sul posto sono intervenuti una ambulanza della Vopi per i soccorsi e i carabinieri per i rilievi.

Ma non finisce qui. Un secondo incidente sempre a Pontecagnano è avvenuto questa mattina lunedì 27 luglio in via Aldo Moro a causa del maltempo ed anche in questo caso sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 dell'Asl di Salerno. Un ragazzo di 29 anni è caduto dalla moto a causa del manto stradale bagnato. L’infortunato, policontuso, è stato soccorso con l’ambulanza della Vopi e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per gli accertamenti radiologici.