Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, 2 feriti, arrivano polizia e ambulanze: traffico in direzione nord

Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Sul posto polstrada, ambulanze e personale Anas.

Incidente sull’autostrada A2 Salerno–Reggio Calabria

Incidente sull'Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria questa mattina, lunedì 29 giugno. Diverse le auto coinvolte. Due feriti, dei quali un 54enne trasportato in ospedale al pronto soccorso di Eboli. Il sinistro è avvenuto tra Campagna e lo svincolo per la direzione Salerno. Sul posto sono arrivate ambulanze, carri attrezzi e polizia stradale e si registrano forti rallentamenti verso nord. Il personale sanitario della Vopi, l'associazione volontari pronto intervento, che ha soccorso i malcapitati. Una delle persone coinvolte è stata portata in ospedale dopo aver accusato un dolore al torace per ulteriori accertamenti.

L'incidente all'altezza dello svincolo di Campagna

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, poco prima dello svincolo di Campagna, nella provincia di Salerno, sulla corsia in direzione nord, si sarebbe verificato un tamponamento che ha visto coinvolti più veicoli. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone che hanno richiesto cure mediche, delle quali, una, come detto, è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici e gli ausiliari di Anas, la società del gruppo Rfi.

La polizia stradale ha eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per avere ulteriori elementi utili atti a chiarire le eventuali responsabilità. Gli ausiliari Anas hanno provveduto a regolare la circolazione per scongiurare altri sinistri.