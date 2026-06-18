Incidente stradale in via Casanova a Napoli, feriti, traffico impazzito e tram deviati vicino a piazza Garibaldi

Incidente stradale in via Casanova, in direzione di Corso Garibaldi. Traffico in tilt tra piazza Nazionale e la Stazione Centrale. Sul posto i carabinieri.

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Incidente stradale in via Casanova, questa mattina a Napoli, giovedì 18 giugno. Ci sono dei feriti, ma non sarebbero gravi. Il sinistro è avvenuto in direzione di Corso Garibaldi, a quanto apprende Fanpage.it. Secondo le prime informazioni, il traffico nella zona è impazzito, con lunghe code di auto incolonnate tra piazza Nazionale e piazza Garibaldi. A peggiorare la situazione, in mattinata c'era stato anche lo stop per due ore della metropolitana Linea 1, proprio nel giorno della prova scritta degli esami di maturità alle superiori. A seguito dell'incidente, Anm, l'azienda napoletana della mobilità, è stata costretta a deviare il percorso dei tram delle linee 412 e 421 che hanno dovuto limitare la tratta a piazza Nazionale. Sul posto sono arrivati i carabinieri che si trovavano di pattuglia nella zona, mentre la situazione è monitorata dalla sala operativa della Polizia Locale di Napoli, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito.

Nello scontro, che avrebbe visto coinvolti dei veicoli privati, si sarebbero registrati dei feriti, ma con lievi contusioni. Sul posto anche un'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli 1 Centro, che ha trasportato i malcapitati in ospedale in codice giallo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sulla quale sono in corso approfondimenti. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I problemi maggiori, però, come detto, hanno riguardato la viabilità, a causa del traffico particolarmente congestionato per la giornata di esami e l'interruzione della metro che ha spinto molte famiglie a ricorrere all'auto privata.