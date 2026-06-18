Alta Velocità Napoli-Roma, rete danneggiata a Caserta: Frecciarossa in ritardo fino a 90 minuti

Ignoti hanno danneggiato la linea AV a Tora e Piccilli, nella provincia di Caserta. Per questo, si registrano pesanti disagi nella circolazione tra Napoli e Roma.

Treno Frecciarossa alta velocità

Pesanti disagi si registrano questa mattina, giovedì 17 giugno, sulla linea dell'Alta Velocità che collega Napoli a Roma: si registrano ritardi fino a 90 minuti. I disservizi, come ha reso noto Trenitalia, sono dovuti a danneggiamenti, perpetrati al momento da ignoti, sulla linea Av nei pressi di Tora e Piccilli, nella provincia di Caserta: per questo motivo, i treni dell'Alta Velocità da Napoli a Roma sono stati instradati sulla linea convenzionale che passa da Formia, subendo ritardi fino, come detto, a un'ora e mezza sul tempo di percorrenza.

I treni coinvolti nei ritardi

Trenitalia, tramite il suo servizio di Infomobilità, oltre a rendere noto il motivo del disservizio, ha indicato anche i treni che sono stati direttamente coinvolti da esso e che hanno dunque subito variazioni:

FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Napoli Centrale (9:18): il treno oggi è instradato da Roma a Napoli sulla linea convenzionale via Formia e non ferma a Napoli Afragola;

FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50): il treno oggi è instradato da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e non ferma a Napoli Afragola;

FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:26): il treno oggi ha origine da Roma Termini.

Treni direttamente coinvolti e con un tempo di percorrenza superiore ai 60 minuti: