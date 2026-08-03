Incidente sul lavoro alla metro di Miano: cade lastra di vetro, ferito operaio 60enne: è grave. Cantiere sequestrato

Cadono lastre di vetro, gravemente ferito operaio 60enne di Villaricca. Sequestrato il cantiere della metro a Miano, nell’area nord di Napoli.

Cantiere metro di Miano

Una lastra di vetro cade su un operaio nel cantiere della metro di Miano, di competenza dell'Eav. L'uomo, un 60enne originario di Villaricca, resta gravemente ferito. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Antonio Cardarelli. Le sue condizioni sono giudicate molto serie. Il cantiere è stato sequestrato dai carabinieri. L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, lunedì 3 agosto, nei pressi del cantiere della metropolitana di via Miano all'altezza del ponte del rione Don Guanella. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, sono subito intervenuti i soccorsi, con l'ambulanza del 118 inviata dall'Asl Napoli 1 e i carabinieri della stazione di Secondigliano che stanno conducendo le indagini.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era impegnato nelle lavorazioni del cantiere della metropolitana, quando, all'improvviso, sarebbe stato investito da alcune lastre di vetro che lo avrebbero colpito al fianco. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è scattata immediatamente la procedura di soccorso. Il lavoratore è stato assistito dal personale sanitario. Dopo averlo immobilizzato e stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al Cardarelli dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri, intanto, hanno sequestrato il cantiere. Sono in corso le indagini per chiarire cosa sia accaduto.