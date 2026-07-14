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Precipitano da un carrello elevatore per 7 metri, gravi due operai a Sant’Antonio Abate

L’incidente sul lavoro si è verificato questa mattina: i due operai sono stati portati in codice rosso in ospedale.
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A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
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Tragico incidente sul lavoro questa mattina, martedì 14 luglio, a Sant'Antonio Abate, nella provincia di Napoli: due operai sono rimasti feriti gravemente dopo essere precipitati. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, i due uomini stavano lavorando in un capannone in costruzione al civico 260 di via Scafati quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sono caduti da un carrello elevatore, precipitando al suolo da un'altezza di 7 metri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai due operai, entrambi originari di Angri, nel Salernitano: il primo, un uomo di 62 anni, è stato trasportato all'ospedale del Mare di Napoli, mentre il secondo, un uomo di 57 anni, è stato invece trasportato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia; entrambi sono stati ricoverati in codice rosso con lesioni e traumi, ma da quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo del tragico incidente sono poi intervenuti anche i carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e a stabilire eventuali responsabilità; il carrello elevatore sul quale si trovavano i due operai e parte del capannone in costruzione sono stati posti sotto sequestro.

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