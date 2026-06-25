Due operai cadono da un’impalcatura nel Nolano: uno è morto, l’altro è in ospedale

Due operai sono rimasti feriti dopo essere caduti da una impalcatura alta 5 metri: uno ha riportato traumi alle gambe, il secondo è in rianimazione.

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Un operaio morto, l'altro ferito: è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto quest'oggi durante i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport di Comiziano, nel Nolano. Sul posto sono giunti i carabinieri della vicina Cicciano per i rilievi del caso: dai primi accertamenti, i due operai sarebbero caduti da una impalcatura alta circa cinque metri. Anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro sono giunti sul posto per verificare il tutto.

L'operaio deceduto è Carmine Spirito, classe 1960: le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Portato all'Ospedale del Mare di Napoli, dopo alcune ore passate in rianimazione, intubato e in prognosi riservata, l'uomo si è spento in serata. Meno gravi le condizioni dell'altro operaio, B.S., classe 1969, che ha riportato traumi alle gambe, ed è attualmente ricoverato all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, non in pericolo di vita. I carabinieri Cicciano, assieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro stanno acquisendo tutto il materiale utile per le indagini del caso: si cerca di ricostruire in primis l'esatta dinamica del tutto.