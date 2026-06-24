Operaio 36enne trovato morto nella piscina di un agriturismo a Perdifumo in Cilento

Un operaio 36enne è stato ritrovato morto dai colleghi in una piscina di un agriturismo a Perdifumo, in Cilento. Disposta l’autopsia.

Immagine di repertorio

Un operaio di 36 anni è stato ritrovato morto in una piscina di un agriturismo a Perdifumo, in Cilento. Il corpo senza vita del lavoratore è stato ritrovato da alcuni dipendenti che si sono allarmati quando hanno visto l'uomo galleggiare senza vita sull'acqua. La vittima è un cittadino extra comunitario originario dello Sri Lanka, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, nato nel 1990. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno e i carabinieri della stazione di Perdifumo, che indagano sull'accaduto.

Disposta l'autopsia, la salma all'ospedale di Vallo della Lucania

Il pm di turno ha disposto l'esame autoptico. La salma è stata trasportata presso il reparto di medicina legale dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Anche oggi, in Campania, la giornata è stata molto calda, con punte superiori ai 32 gradi centigradi. Non è chiaro come sia morto il 36enne. A dare l'allarme è stato il titolare della struttura attorno alle ore 9,00 di oggi, mercoledì 24 giugno. L'operaio sembra avesse cominciato a lavorare da poco tempo presso l'agriturismo.

Il corpo ritrovato dai colleghi

I militari dell'Arma che stanno investigando sull'accaduto hanno acquisito le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere dalle quali potrebbero emergere ulteriori elementi. Sono stati ascoltati i colleghi che hanno fatto il ritrovamento e il titolare che ha chiamato i soccorsi. Al momento, non si esclude l'ipotesi di un improvviso malore che potrebbe aver colpito l'operaio mentre si trovava nei pressi della piscina. L'uomo potrebbe essersi accasciato al suolo ed aver perso i sensi. Il personale sanitario, come detto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.