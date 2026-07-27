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Morto Luigi Viscovo, imprenditore ed ex calciatore, vittima di incidente nella Galleria Starze in Cilento: ferita la moglie

Lutto a Eboli per la morte di Luigi Viscovo, vittima di incidente stradale in Cilento: tornava dal mare con la moglie, anche lei gravemente ferita. Indaga la Polizia stradale.
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A cura di Pierluigi Frattasi
Luigi Viscovo, la vittima
Luigi Viscovo, la vittima

Lutto a Eboli per la morte di Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore e titolare della Viscovo Logistica dalla grande passione sportiva: era un ex calciatore della Ebolitana ed attuale presidente del Club Napoli di Eboli. Il 63enne è rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 25 luglio nella galleria di Pattano in Cilento. L'uomo era a bordo della sua moto con la moglie 60enne, rimasta anche lei gravemente ferita, quando, il mezzo si è scontrato frontalmente, per motivi ancora in corso di accertamento, con un'auto proveniente dal senso opposto guidata da un 20enne di Vallo della Lucania. La coppia stava rientrando dopo una giornata al mare. La donna è stata ricoverata d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale San luca di Vallo della Lucania.

Sulla vicenda la Procura ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell'accaduto. L’incidente è avvenuto all’interno della galleria Starze, tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Indagini delegate alla polizia stradale. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Secondo le prime ricostruzioni, i due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente, per motivi ancora in corso di accertamento, forse per un sorpasso. Ma saranno le indagini della polstrada ad attribuire eventuali responsabilità. Illesi gli occupanti dell'auto, tutti giovani tra i 20 e i 30 anni. L'impatto è stato molto violento: i due motociclisti sono stati scaraventati per decine di metri sull'asfalto. I detriti dei veicoli danneggiati si sono sparsi sulla carreggiata. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono intervenuti anche i sanitari dell'ambulanza Misericordia, della postazione di Omignano, che hanno prestato soccorso, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, nonché i viili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e Gioi Cilento.

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