napoli
video suggerito
video suggerito

Napoli, si sente male alla guida e si schianta contro un pilone: morto un uomo in via Argine, ferita la moglie

L’uomo è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale, dove è deceduto. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’autopsia.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
Avatar autore
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale, con esito infausto, si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 luglio, nell'area orientale di Napoli: un uomo di 81 anni è purtroppo deceduto, mentre sua moglie è rimasta ferita. L'incidente si è verificato intorno alle ore 16 in via Argine: l'auto guidata dall'81enne, giunta in corrispondenza della rotonda di via Consolini, ha virato improvvisamente verso destra, impattando con violenza un pilone del cavalcavia della Strada Statale 162 Dir.; stando a una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un improvviso malore, perdendo il controllo della vettura.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso l'81enne e sua moglie, trasportandoli d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Nel nosocomio partenopeo, nonostante i tentativi dei medici, l'anziano è deceduto intorno alle ore 21 a causa delle ferite riportate nell'impatto; la donna, invece, ha riportato soltanto ferite lievi.

Sulla salma dell'81enne sarà eseguita l'autopsia

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata della Polizia Municipale di Napoli, che hanno eseguito tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto. Il pubblico ministero di turno, informato dell'accaduto, ha disposto il sequestro della vettura e ha messo la salma dell'81enne a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per l'autopsia, che dovrà indicare le cause della morte dell'anziano.

Immagine
Fermato presunto assassino di Luigi "Luca" Esposito: ha confessato l'omicidio
Il presunto killer del giornalista fermato nella notte, si nascondeva in un casolare abbandonato
Il 53enne era ancora vivo quando è stato bruciato, trovato fumo nei polmoni: l'ipotesi investigativa
Il cellulare della vittima riacceso o spostato. Il telefono non si trova
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views