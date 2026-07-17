Investito mentre attraversa sulle strisce pedonali sul Lungomare di Castellammare: morto un uomo

La vittima, Ugo Schettino, 83 anni, era stata investita nella giornata di ieri: l’uomo è morto nella notte in ospedale a Napoli.

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Non ce l'ha fatta, purtroppo, Ugo Schettino, l'uomo di 83 anni investito ieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: l'anziano è deceduto nella notte in ospedale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, nella mattinata di ieri, giovedì 16 luglio, Schettino stava camminando insieme alla moglie in corso Garibaldi, la strada che costeggia la Villa Comunale e il Lungomare di Castellammare, in pieno centro: mentre i due coniugi attraversavano la strada, l'83enne è stato investito da uno scooter, condotto da un ragazzo di 22 anni, lievemente ferito anch'egli nell'impatto; la moglie di Schettino, invece, è stata soltanto sfiorata dal mezzo a due ruote.

L'anziano è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato dapprima al locale ospedale San Leonardo; vista la gravità delle sue condizioni di salute, l'83enne è stato poi trasferito all'ospedale del Mare di Napoli, dove purtroppo è deceduto nella notte appena trascorsa a causa delle ferite riportate nell'impatto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e a individuare eventuali responsabilità.