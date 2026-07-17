napoli
video suggerito
video suggerito

Investito mentre attraversa sulle strisce pedonali sul Lungomare di Castellammare: morto un uomo

La vittima, Ugo Schettino, 83 anni, era stata investita nella giornata di ieri: l’uomo è morto nella notte in ospedale a Napoli.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
Avatar autore
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta, purtroppo, Ugo Schettino, l'uomo di 83 anni investito ieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: l'anziano è deceduto nella notte in ospedale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, nella mattinata di ieri, giovedì 16 luglio, Schettino stava camminando insieme alla moglie in corso Garibaldi, la strada che costeggia la Villa Comunale e il Lungomare di Castellammare, in pieno centro: mentre i due coniugi attraversavano la strada, l'83enne è stato investito da uno scooter, condotto da un ragazzo di 22 anni, lievemente ferito anch'egli nell'impatto; la moglie di Schettino, invece, è stata soltanto sfiorata dal mezzo a due ruote.

L'anziano è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato dapprima al locale ospedale San Leonardo; vista la gravità delle sue condizioni di salute, l'83enne è stato poi trasferito all'ospedale del Mare di Napoli, dove purtroppo è deceduto nella notte appena trascorsa a causa delle ferite riportate nell'impatto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e a individuare eventuali responsabilità.

Immagine
Pd Ercolano, indaga l'Antimafia. La sindaca Garzia teme la commissione d'accesso
Parla Sandro Ruotolo: "Non basta, anche Nancy Scognamiglio deve sospendersi"
Nel Pd esplode il caso Ercolano per un video del segretario cittadino con un pregiudicato di camorra
Elette col Pd a Ercolano con oltre mille voti: ma le ombre su Liberti e Riccio agitano i Dem napoletani
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views