Uomo investito e ucciso da un treno alla stazione di Marcianise, sospesa la tratta Gricignano-Caserta

Un uomo è stato travolto da un treno alla stazione di Marcianise, sospese le corse tra Gricignano-Teverola e Caserta. Sul posto la polizia.

Treno Frecciarossa alta velocità

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Un uomo è stato investito e ucciso da un treno questa mattina, mercoledì 24 giugno, alla stazione di Marcianise, in provincia di Caserta. L'incidente è avvenuto sulla linea Napoli – Caserta via Aversa, attorno alle 12,20. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Gricignano Teverola e Caserta per consentire i necessari accertamenti alle autorità competenti. Trenitalia ha avvisato l'utenza del disservizio, annunciando che l'offerta commerciale sarà riprogrammata. Sul posto, oltre alla polizia e ai carabinieri, sono arrivati anche i sanitari del 118 dell'Asl di Caserta e il pm di turno. Purtroppo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, per il quale è stato poi disposto il trasferimento del corpo all'obitorio dell'ospedale per gli eventuali ulteriori accertamenti.

Incidente alle 12,20: treni fermi da Gricignano a Caserta

La vittima non è stata ancora identificata. Al momento si sa solo che è di sesso maschile. Non è chiaro se l'uomo sia stato investito per un incidente oppure se si sia trattato di un gesto volontario. A scoprire il corpo senza vita è stato un macchinista, che si è accorto che qualcosa si trovava in prossimità dei binari ed ha fermato immediatamente il treno. L'uomo potrebbe essere stato investito da un precedente convoglio. Sul posto sono arrivati degli operai che erano in zona che hanno capito che si trattava di un uomo senza vita. Subito dopo sono sopraggiunti i carabinieri e gli agenti della polizia di stato. L'area è stata recintata con il nastro bianco e rosso ed interdetta al pubblico. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza interna della stazione ferroviaria.