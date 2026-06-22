Bimbo di 10 anni investito e ucciso da una Jeep davanti al papà: incidente a Lauro (Avellino)

Un bimbo è stato investito e ucciso davanti agli occhi del padre a Lauro, in provincia di Avellino. Sul posto carabinieri e polizia.

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Un bimbo di 10 anni è stato investito mentre era in minimoto a Lauro, in provincia di Avellino, ed è morto a seguito delle ferite riportate. Il grave incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, lunedì 22 giugno, sulla strada che collega Lauro a Moschiano. Il padre del piccolo era vicino, quando è avvenuto l'incidente. Il genitore monitorava il bimbo in sella al mezzo a due ruote, quando è sopraggiunta una Jeep che l'avrebbe travolto. Il bambino è rimasto gravemente ferito ed è morto poco dopo a seguito delle lesioni e contusioni riportate. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sul posto anche la Polizia di Stato.

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente ed è stato richiesto anche il supporto dell'eliambulanza, ma purtroppo, come detto, non è stato possibile salvargli la vita. Sul posto oltre al personale sanitario ed ai carabinieri anche gli agenti del commissariato Lauro. L'area dell'incidente è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso e la messa in sicurezza. I militari dell'Arma hanno acquisito anche le prime testimonianze. Al momento si sta cercando di mettere in fila i fatti per chiarire cosa sia avvenuto. Il conducente dell'auto, ad ogni modo, si è fermato. L'incidente sarebbe avvenuto in una strada dove sono presenti numerose curve e tornanti. Una situazione di scarsa visibilità che potrebbe aver inciso sulla dinamica, ma si tratta solo di ipotesi, al momento, è bene precisare, che dovranno essere passate al vaglio degli investigatori. Una tragedia che ha scosso tutta la cittadinanza della zona, che si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di dolore per la grave e prematura perdita.