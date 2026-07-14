Andrea D’Ambrosio morto a 32 anni in un incidente mentre andava al mare con la fidanzata: lutto a Mugnano del Cardinale

Lutto a Mugnano del Cardinale per la morte del 32enne, vittima di incidente, nel quale è rimasta ferita anche la fidanzata. Il cordoglio del sindaco.

Andrea Daniele D'Ambrosio

Lutto a Mugnano del Cardinale per la morte di Andrea Daniele D'Ambrosio, il biker 32enne, originario del comune dell'Avellinese, ma residente a Maddaloni, in provincia di Caserta, morto domenica scorsa, 12 luglio, in un incidente stradale avvenuto lungo via Flacca, tra Gaeta e Sperlonga, in provincia di Latina. Il giovane stava andando a mare con la fidanzata 28enne, che è rimasta gravemente ferita, è stata operata d'urgenza e ricoverata con prognosi riservata. Il sindaco di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano, ha espresso a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità il "più sincero e sentito cordoglio ai familiari e a tutti i suoi cari". Siamo "profondamente colpiti dalla tragica e prematura scomparsa di Andrea Daniele D’Ambrosio. In questo momento di immenso dolore, l’intera comunità si stringe con commossa partecipazione attorno alla famiglia D’Ambrosio, condividendone il lutto e affidando il ricordo di Andrea alla memoria e all’affetto di quanti gli hanno voluto bene".

Andrea, lo ricordano tanti messaggi sui social, era "un biker, un fratello di strada, uno di noi, ma soprattutto un amico. Proviamo un dolore così forte che ancora non riusciamo ad accettare la tua scomparsa. Tutti noi ci stringiamo al dolore della famiglia D'Ambrosio per la perdita del nostro caro Andrea Daniele". L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di domenica, poco prima di mezzogiorno. Il 32enne, secondo le prime ricostruzioni, era in sella ad una moto con la 28enne, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati con un'auto all'altezza della galleria Capovento. Il ragazzo è deceduto sul colpo, mentre la ragazza è rimasta ferita ed è stata ricoverata in codice rosso con l'eliambulanza, che l'ha trasferita in volo all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Qui è stata operata. Le sue condizioni sarebbero stabili. Ferito anche il conducente dell'altra auto coinvolta nell'incidente che è stato ricoverato all'ospedale Dono Svizzero di Formia.