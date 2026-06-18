Paola Russo, postina morta a 35 anni in un incidente mentre consegnava le lettere: lutto nel Casertano

La giovane, mamma di due figli, è morta in un incidente stradale mentre stava lavorando. Lutto ad Orta di Atella, la città di cui era originaria: il sindaco ha espresso il cordoglio della comunità.

Paola Russo

La provincia di Caserta è stata sconvolta ieri, mercoledì 17 giugno, dalla morte di Paola Russo, 35 anni, deceduta in seguito a un incidente stradale mentre si trovava a lavoro a San Cipriano d'Aversa: dipendente di Poste Italiane, infatti, la 35enne è morta in seguito a un incidente occorso mentre si trovava sul suo scooter, intenta a consegnare la posta. Paola Russo, che avrebbe compiuto 36 anni il prossimo 20 luglio, lascia il marito e due figli piccoli, nonché un grande dolore nella comunità di Orta di Atella, la cittadina della quale era originaria.

Il sindaco, Antonino Santillo, ha voluto esprimere il cordoglio della cittadinanza con un messaggio sui social: "Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale di Orta di Atella esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Paola Russo, 36 anni, nostra concittadina, deceduta oggi a seguito di un grave incidente avvenuto nel Comune di San Cipriano di Aversa. Una tragedia che colpisce ancora più duramente, perché avvenuta mentre Paola era al lavoro, al servizio del territorio come portalettere" si legge nel messaggio del primo cittadino di Orta di Atella.

"Paola lascia il marito e due figli in tenera età – ha scritto ancora il sindaco Santillo – ai quali va tutta la nostra vicinanza, in un momento per cui non ci sono parole adeguate a consolare una perdita così grande. A nome dell'intera cittadinanza rivolgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e a quanti la conoscevano per la professionalità e la disponibilità che la contraddistinguevano".

Nel pomeriggio di ieri, 17 giugno, Paola Russo si trovava sullo scooter di Poste Italiane, impegnata nella consegna delle lettere quando, in via Montecorvino a San Cipriano d'Aversa, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote avrebbe impattato con un furgone fermo sulla strada, scontrandosi poi con un'auto. Soccorsa dai sanitari, Paola Russo è stata portata all'ospedale di Aversa, dove purtroppo è deceduta a causa delle ferite riportate.