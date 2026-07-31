Giuseppe D’Auria muore a 24 anni vittima di incidente: lutto a Scafati

Il 24enne Giuseppe D’Auria vittima di incidente sulla strada tra Scafati e Santa Maria la Carità: è deceduto in ospedale.

Lutto a Scafati per la morte di Giuseppe D'Auria, 24 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto negli scorsi giorni lungo la strada che porta a Santa Maria la Carità. Il giovane era a bordo della sua moto e stava facendo rientro a casa probabilmente, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. L'impatto è stato violento ed il motociclista è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni e contusioni. Immediato l'intervento dei soccorsi, con l'ambulanza del 118 inviata dall'Asl di Salerno.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Il ragazzo è stato subito ricoverato in terapia intensiva. I medici si sono resi conto della gravità delle sue condizioni. Ma è deceduto nella serata di ieri, giovedì 30 luglio, come riporta il quotidiano Metropolis, nonostante il tentativo disperato del personale sanitario di salvargli la vita. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutta la comunità, a cominciare dal Rione Mariconda, dove viveva. Gli scafatesi si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Sono tanti i messaggi di vicinanza e di cordoglio arrivati in queste ore per la prematura e grave perdita.

Sulla vicenda indagano, intanto, i carabinieri della stazione di Scafati, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato lungo via Scafati, nei pressi di un noto bar della zona. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre sono al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona, alla ricerca di elementi utili per chiarire quanto accaduto.